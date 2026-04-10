Аварія сталася на проспекті Злуки

У Тернополі на пішохідному переході збили неповнолітнього хлопця. ДТП сталася близько 22:30 9 квітня на проспекті Злуки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій Hyundai Kona їхав проспектом Злуки в напрямку вулиці Тарнавського. В цей час нерегульований перехід переходив 16-річний юнак Водій його збив, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 10 квітня. Попередньо, юнак отримав важкі травми. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала його в медичний заклад, він був без свідомості.



У поліції додали, що у 36-річного водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішують питання про відкриття провадження, відповідно до ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей).