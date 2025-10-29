У Тернополі з 29 жовтня стартував опалювальний період для побутових та інших споживачів. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітету міської ради. Про це повідомили в Тернопільській міській раді у середу, 29 жовтня.

Раніше, з 22 жовтня, міська рада призупиняла опалювальний сезон через потепління. Середньодобова температура піднялася вище 8 градусів тепла. Вже з 00:00 29 жовтня опалювальний період відновили.

«Рішення прийняте, враховуючи зниження середньодобової температури повітря та погіршення погодних умов, з метою недопущення аварійних ситуацій на об’єктах житлового фонду міста», – йдеться у повідомлення Тернопільської міськради.

Також комунальники зазначили, що платіжки за опалення споживачі отримуватимуть з різними сумами. Чи платити за тепло в квартирах більше, чи менше – визначатимуть, відповідно до температури на дворі. При підвищенні температури вище +8С0, нарахування для споживачів зменшуватимуться.

Також у «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять містян поставитися із розумінням до того, що тепло в квартири може подаватися із запізненням, адже увімкнення всієї системи займе певний час. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи керівників ОСББ. Додамо, що дитячі садочки, медичні установи та навчальні заклади забезпеченні теплопостачанням від початку жовтня.