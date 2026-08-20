Автомати приберуть упродовж 20 днів

У Тернополі демонтують 61 водомат та поштомат, які приватні фірми поставили на комунальних землях без відповідних дозволів. Рішення про демонтаж прийняли на засіданні виконавчого комітету 19 серпня. Про це повідомила Тернопільська міська рада.

Демонтувати водомати та поштомати комунальники мають протягом 20 днів. Автомати передадуть на зберігання до КП «Міськшляхрембуд». Щоб повернути їх, підприємці мають сплатити витрати на демонтаж, транспортування та зберігання. Однак власники можуть прибрати автомати і самостійно.

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Перелік водоматів, які підлягають демонтажу:

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вул. Чумацька, 2; вул. Львівська, 2; вул. Львівська 10; вул. Івана Мазепи, 5; вул. Івана Мазепи, 2; вул. Дружби, 3; вул. Дружби, 9; вул. Миру, 3 (біля магазину «Солодощі»); вул. Миру, 3 (біля магазину «Юник»); вул. Миру, 2А; вул. Петриківська; вул. Максима Кривоноса, 12; вул. Миру, 4; вул. Миру, 7; вул. Миру, 10; вул. Миколи Карпенка, 22; вул. Миколи Карпенка, 24А; вул. Миколи Карпенка, 36; вул. Миколи Карпенка, 6; вул. Миколи Карпенка, 10; вул. Миколи Карпенка, 1; вул. Володимира Винниченка, 13 (два водомати); вул. Володимира Громницького, 2; б-р Просвіти, 19; вул. Сергія Короля, 47; вул. Сергія Короля, 53; вул. Тролейбусна, 1А; вул. Тролейбусна, 17; зупинка «Володимира Лучаковського» (біля магазину «М’ясна лінія»); вул. Володимира Лучаковського, 1А; вул. Іванни Блажкевич, 8 (два водомати).

Перелік поштоматів, які підлягають демонтажу:

вул. Чумацька, 2; вул. Львівська 10; вул. Івана Мазепи, 1; вул. Івана Мазепи, 1; вул. Дружби, 7; вул. Максима Кривоноса, 3; вул. Миру, 1 (за АТБ); вул. Миру, 4; вул. Миру, 7; вул. Миру, 7; вул. Миру, 8; вул. Миколи Карпенка, 24; вул. Андрея Шептицького, 5Б; вул. Миколи Карпенка, 4; вул. Миколи Карпенка, 6; вул. Миколи Карпенка, 9; вул. Миколи Карпенка, 7; вул. Миколи Карпенка, 1 (навпроти АТБ); вул. Володимира Винниченка, 13 (два поштомати); вул. Миколи Карпенка, 3; вул. Пилипа Орлика, 4; вул. Володимира Лучаківського, 3А; б-р Просвіти, 19; вул. Сергія. Короля, 47; вул. Сергія Короля, 53; вул. Тролейбусна, 1А; вул. Володимира Лучаківського, 14;

Також за рішенням міськвиконкому на бульварі Данила Галицького, 4 (біля ресторану «Бульвар») демонтують торговий майданчик.