У Тернополі депутати проголосували за перерозподіл грошей в місцевому бюджеті й додатково виділили на допомогу війську майже 16 млн грн. Це рішення прийняли на позачерговій сесії Тернопільської міськради 17 листопада.

Зокрема, депутати переспрямували понад 700 тис. грн з вихідної частини бюджету на програму «Обороноздатність». Про це йдеться у відеотрансляції Тернопільської міської ради.

«Також ми пропонуємо провести перерозподіл грошей між розпорядникам на 13 млн грн, тобто по фінансовому управлінню зменшують асигнування на 13 млн грн і, відповідно, спрямовуються міській раді на програму "Обороноздатність"», – повідомила заступниця міського голови Тернополя Вікторія Остапчук.

Ще 2 млн грн із резервного фонду фінансового управління міськради передали на допомогу військовим. Загалом, згідно з рішенням міської ради, програму «Обороноздатність» додатково виділили 15,7 млн грн. Попередньо, рішення підтримала профільна комісія і виконавчий комітет Тернопільської міськради. На сесії міськради за цей проєкт проголосували 35 депутатів.

За даними міської ради, щомісячно з цієї програми фінансують виплати військовим, пораненим бійцям та ветеранам. Зокрема, також виділяють по 50 тис. грн допомоги військовослужбовцям, які перебували в полоні і яких вже звільнили. Окрім того, за програмою «Обороноздатність» фінансують закупівлю військової техніки для різних бойових підрозділів. Серед закупленого – виносні антени, дрони та РЕБи.