Чоловік працював муляром

У Тернополі правоохоронці розслідують загибель чоловіка на будівництві. Один з працівників упав з висоти і загинув на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення охорони праці, що спричинило загибель людини.



Інцидент трапився 5 грудня близько 10:05 на вул. Голубовича у Тернополі. На спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що на будівництві травмувався чоловік. Медики, які прибули на виклик, констатували лише смерть потерпілого, повідомили в поліції області в понеділок, 8 грудня.

Правоохоронці встановили, що трагедія трапилася на території незавершеного будівництва. Ця будова розташована на вул. Голубовича, що поруч з житловим масивом «Кленовий Гай» на околиці міста. 66-річний чоловік на підприємстві працював муляром-штукатуром. Під час проведення робіт він не втримався та впав на асфальт з висоти близько 3-3,5 м. Травми, отримані при падінні, виявилися несумісними і життям.

Слідчі поліції відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей). Правоохоронці встановлюють, чи перебував чоловік в захисному шоломі, чи проходив інструктаж щодо підвищеної небезпеки на будівництві, а також чи він був офіційно працевлаштований.

Додамо, що санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання до семи років позбавлення волі.