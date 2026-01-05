У вівторок, 6 січня, у Тернополі відбудеться чин Йорданського водосвяття. Традиційно його проведуть на набережній міського ставу. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Чин Йорданського водосвяття на Водохреще розпочнуть о 12:00. Біля Хреста на честь хрещення Київської Русі зберуться представники релігійних конфесій Тернополя. Священники освятять воду у великих чанах і кожен охочий зможе набрати її додому.

Святкові богослужіння відбудуться у всіх церквах Тернополя. Зокрема, в Катедральному соборі Непорочного зачаття пресвятої Богородиці, що розташований за адресою вул. Сагайдачного, 14, богослужіння розпочнеться о 07:00 святковою літургією. Також літургія відбудеться о 08:00. Після цього священники проведуть обряд освячення води.

У Катедральному соборі Різдва Христового 6 січня відбудеться дві святкові літургії – о 08:00 та о 10:00. Після богослужінь священники традиційно освятять воду.

У церкві Матері Божої неустаної помочі, що на бульварі Данила Галицького, відбудуться дві служби – о 08:00 та о 10:00. Після цього священники також проведуть обряд освячення води.

Традиційно в парку «Сопільче» облаштують місце для купання. Це територія громадської організації «Нептун», де тернополяни, які полюбляють зимове купання, проводять оздоровчі процедури.