Ціни зросли на прогулянки на трьох теплоходах

Вартість прогулянки теплоходами по ставу у Тернополі зросла на 25 гривень. Тепер один квиток на катерах «Ян-Амор Тарновський» та «Капітан Парій» коштує 75 гривень, а на «Сигмі» – 100.

Тарифи зросли з 1 травня 2023 року, – повідомляє Тернопільська міська рада. Для дітей вартість квитків теж підняли. Раніше за дитячий проїзд платили 25 гривень, тепер така поїздка вартує 30 гривень для дитини віком від 6 до 12 років. А для малечі до 6 років – проїзд залишився безплатний.

Найдешевший квиток вартує 75 грн

Подорожчання у міській раді Тернополя пояснюють тим, що через інфляцію працювати за старими тарифами збитково.

«Перші два тижні цьогорічного сезону показали, що працювати за старими тарифами з урахуванням інфляції збитково. Якщо у вихідні ще є люди, то у будні пасажирів дуже мало, а теплоходи працюють. Тому ми змушені підняти вартість прогулянок на 25 гривень», – розповів ZAXID.NET радник міського голови Тернополя Антон Марчевський.

У вартість 75 гривень входить прогулянка на катері повним колом. Така поїздка триває 30 хвилин. А от якщо людина хоче вийти на причалі «Дальній пляж», то за квиток необхідно заплатити більш ніж половину вартості – 40 гривень. Про таку зупинку пасажир повинен завчасно сповістити матросів.

Круїз на теплоході «Сигма» триває 45 хвилин. Вартість поїздки становить 100 грн. Подорож проходить із заходом на «Водну арену Тернопіль» без зупинок.

Здійснити водну прогулянку на теплоходах можна з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 21:00 год, у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 22:00 год. У дощову та штормову погоду теплоходи не працюватимуть.