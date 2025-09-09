У Тернополі режисер почав працювати з 1995 року

У віці 79 років у Тернополі помер народний артист України, другий головний режисер Тернопільського обласного академічного театру актора і ляльки, педагог Володимир Лісовий. Митець помер 8 вересня, про це повідомляють на сторінці театру в фейсбуці.

Володимир Лісовий народився 15 березня 1947 року на Сахаліні. У 1980 роках переїхав в Україну і розпочав театральну кар'єру. У 1982-1995 роках він був головним режисером Вінницького театру ляльок «Золотий ключик». Від 1995 року почав працювати у Тернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки.

«Тут створив десятки вистав. У постановках оживав особливий світ, де добро завжди перемагало, а казка нагадувала про прості й вічні істини», — йдеться у повідомленні.

У 2019 році Володимир Лісовий отримав звання «Народний артист України». Також він був не лише режисером, а й педагогом. Викладав акторську майстерність у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 2007 по 2010 роки.

«Для колег і глядачів Володимир Михайлович був не лише майстром сцени, а й Людиною з великої літери — мудрим, добрим, вимогливим і справедливим. Умів відшукати талант у кожному та допомагав йому розквітнути. Для сімʼї був найкращим чоловіком, турботливим батьком та добрим дідусем», – йдеться у повідомленні театру.

Серед творчих робіт режисера Володимира Лісового є такі, як «Кому потрібен Сніго­вик?». За цю виставу-казку трупа отримала диплом Всеукраїнського огляду-конкурсу театрів ляльок «Прем’єри сезону» в 2013 році. Також Володимир Лісовий поставив вистави «Троє поросят і Сірий Вовк», «Пропозиція», «Чарівна лампа Алад­діна», «Шукай вітру в полі», «Таємничий гіпопотам», «Кіт у чоботях», «Дзвони-лебе­ді», «Білосніжка», «Малята-карма­лята», «Дуже проста історія», «Бременські музиканти», «Козацькі вітрила» (диплом за кращу виставу Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок «Лялькова веселка», 2010 р.), «Тарасова казка», «День народження кота Лео­польда», «20 хвилин з ангелом».