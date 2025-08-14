Чоловік платив суверніними «тисячками» за речі і одразу зникав

У Тернополі шахрай місяць розраховувався сувенірними купюрами за мобільні гаджети і одяг в різних магазинах. Чоловік встиг провернути шість шахрайських схем і обманути людей загалом на 90 тис. грн. Схема афериста була однакова – він розраховувався за товари сувенірними купюрами, що ззовні нагадували справжні гроші номіналом у тисячу гривень. Також він брав речі в оренду та одразу зникав, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 14 серпня.



У центрі Тернополя на вулиці Грушевського в одному з магазинів чоловік придбав товар за сувенірні 9800 гривень. У торговій точці мобільних аксесуарів розрахувався такими ж купюрами за навушники, смартгодинник, колонку та інше приладдя – усе на суму майже 10 тис. грн. Аналогічний випадок стався в магазині чоловічого одягу, де шахрай купив речі на понад 7 тис. грн.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у липні зловмисник прийшов до відділення поштового зв’язку, де під час отримання посилки заволодів мобільним телефоном вартістю понад 11 тис. грн, не сплативши за нього. Також у жителя Збаража орендував електросамокат, який вартує 40 тис. грн, але так і не повернув його.



Останній випадок стався в серпні, повідомили ZAXID.NET в поліції. У магазині одного з торгових центрів міста шахрай, залишивши гаманець із сувенірними купюрами, забрав новий телефон вартістю понад 13 тис. грн.

Після цього випадку оперативникам вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 40-річний житель Тернополя, який раніше був судимий за крадіжки. Загалом за місяць він обманув людей на понад 90 тис. грн. Також на момент скоєння злочинів чоловік вже перебував у розшуку за крадіжку авто. На нього була винесена ухвала суду – тримання під вартою.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Також було вилучено речові докази – сувенірні купюри номіналом у тисячу гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні шахрайства. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.