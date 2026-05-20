Містян закликають одягнути вишиванку або одяг з елементами вишивки

У Тернополі та Кременці на Всесвітній день вишиванки – у четвер, 21 травня – усі пасажири у вишитому одязі зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті. Акція діятиме як в приватних, так і в комунальних автобусах, а також тролейбусах. Рішення про безоплатний проїзд ухвали громади двох міст.

У Тернопільській міській раді повідомили, що скористатися безоплатним проїздом можуть не лише жителі, але й гості міста. Єдина умова – одягнути вишиванку або одяг з елементами вишивки.

У Кременці таку ініціативу підтримали усі перевізники міста, повідомили в Кременецькій громаді на сторінці у фейсбук. Цього року таку акцію запровадили вперше.

Додамо, що подібну акцію у Тернополі влаштовують також і на День міста, 15 серпня, та на День Незалежності, 24 серпня.

