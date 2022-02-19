Заступник командувача Сил тероборони Сергій Собко пояснив, яку перевагу мають бійці тероборони у порівнянні з ворожими військами

Підрозділи територіальної оборони у разі ворожого вторгнення використовуватимуть свої переваги, які дозволять успішно протидіяти противнику, зокрема, будуть влаштовувати засідки.

Про це заявив заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Собко.

«Ми будемо використовувати наше знання місцевості, яке в наших людей, які живуть в тій чи в іншій громаді, в тому чи іншому селі чи в місті, краще, ніж в противника. Ми будемо рухатися швидше за них. Ми будемо знати про них все, тому що кожен буде спостерігати і бачити, що робить противник, і ця інформація буде надходити до нас. Ми будемо використовувати те озброєння і будемо давати відповідно те озброєння, яке буде ефективним в тій чи в іншій місцині», – заявив Собко в суботу, 19 лютого, в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, Сили тероборони у разі вторгнення влаштовуватимуть засідки у кожному місці.

«Якщо мова йде про Волинську область і там дороги, які йдуть через ліси, а противник ймовірніше за все буде рухатися по цих дорогах, то наші підрозділи будуть влаштовувати засідки у кожному місці, де це можливо, і будуть вражати і техніку, і особовий склад противника», – додав заступник командувача.

Як відомо, в Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік. Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».