У трьох пунктах пропуску на Львівщині призупинять оформлення вантажівок

На понад добу припинять оформлення вантажівок у пунктах пропуску в Шегинях, Краковці та Раві-Руській

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 13:209930

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У трьох пунктах пропуску на Львівщині призупинять оформлення вантажівок
фото ГУ ДФС у Львівській області
У трьох пунктах пропуску не здійснюватимуть оформлення вантажівок

У пунктах пропуску «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Хребенне» від 21:00 суботи, 12 січня, до 3:00 14 січня призупинять оформлення та пропуск вантажних автомобілів із товарами в обох напрямках. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

«До уваги суб’єктів ЗЕД, декларантів та перевізників! Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21:00 суботи, 12 січня по 3:00 понеділка, 14 січня, у пунктах пропуску «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Хребенне» будуть недоступні окремі електронні сервіси, зокрема, e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів із товарами в обох напрямках», - йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління ДФС у Львівській області.

Зі сторінки ГУ ДФС Львівщини у Facebook

У відомстві просять врахувати цю інформацію для вибору альтернативних маршрутів та місць перетину державного кордону.

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