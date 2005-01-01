У трускавецькому пансіонаті отруїлися 12 дітей з Харкова

Харківські діти відпочивали у пансіонаті «Алексік» у Трускавці

10 січня в приватному пансіонаті «Алексік» м. Трускавець отруїлися 12 дітей з Харкова.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, дитяча група з м. Харкова в кількості 23 дітей відпочивала у Трускавці. Ввечері 10 січня 12 дітей віком від 8 до 14 років отримали харчову токсикоінфекцію середньої важкості.

Дітям надали медична допомогу на місці. Однак вихователі групи від госпіталізації дітей відмовились.

Обставини отруєння встановлюються.