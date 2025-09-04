Туалет на вул. Січових Стрільців працюватиме щодня з 9:00 до 20:00

У Бурштині на вул. Січових Стрільців, 27А відкрили громадський туалет. Вбиральня працюватиме безкоштовно щодня з 9:00 до 20:00.

Як повідомили у Бурштинській міській раді 3 вересня, вбиральню облаштував місцевий підприємець, передавши її в оренду КП «Еко-Сервіс». Щомісяця місто віддаватиме 3 тис. грн, додатково оплачуючи комунальні послуги та зарплату двох працівників. До кінця 2025 року утримання вбиральні обійдеться у 138 тис. грн.

«Усі витрати повністю покриваються коштом місцевого бюджету. Це дозволяє мешканцям та гостям Бурштина користуватися громадською вбиральнею абсолютно безкоштовно», – зазначили в мерії.

У вбиральні облаштовано чотири кабінки з туалетами та умивальниками, одна з яких призначена для людей з інвалідністю та батьків із маленькими дітьми. Невдовзі в ній з’явиться пеленальний столик, також для зручності ззовні облаштовано пандус. Вбиральня працюватиме щодня з 9:00 до 20:00.