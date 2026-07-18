На сходах помітили плити із зображеннями на них

У Чернівцях для ремонту сходів на площі Філармонії використали матеріал для надгробних плит. Про це 17 липня на своїй сторінці повідомив депутат Чернівецької міськради та колишній мер міста Олексій Каспрук.

На фото, яке оприлюднив депутат, видно частини, де зображені обличчя. Вони виконані у стилі, який зазвичай використовується для надгробних плит.

«Вже підтверджено. “Заактовано”. Сходи площі Філармонії відремонтували надгробками», – написав Каспрук.

Згідно з тендером на ремонт сходів, замовником є міський департамент інфраструктури та благоустрою. Там вже відреагували на інцидент та заявили, що заміни плитки не відбувалося.

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«Сходи на площі перед філармонією були збудовані близько 20-ти років тому. Капітальної заміни плит з того часу не було, лише їх ремонт. Цього року теж плитку лише перекладали. Ми ретельно перевіримо всі обставини цієї ситуації та відкрито повідомимо громаді про результати. Якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, це матиме відповідні наслідки», – повідомили у пресслужбі департаменту.

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Після розголосу плитку зашліфували. Керівник фірми ТОВ «Cпабуд», яка виконувала роботи з перекладання плитки, Олег Кердей повідомив «Суспільному», що робітники не помітили зображень облич на плитках. Він припустив, що плитка могла бути брудною, і зображення могли проявитися після дощів.

Після ремонту минуло два тижні, надгробні фото ніхто не бачив

Ремонт сходів філармонії виконали близько двох тижнів тому – до Петриківського ярмарку, розповів у коментарі ZAXID.NET речник ЧМР Олександр Докієн. Сходи ретельно оглядали перед ярмарком і цієї плити, схожої на надгробну, не бачили.

«От в чому парадокс. Оглядали детально. Ніхто б не прийняв роботу з цією плитою. Площа була однією з локацій ярмарку, там тисячі людей пройшли з того часу і лише вчора з’явилося таке фото, від якого ми були в шоці», – розповів Олександр Докієн.

Він додав, що міськрада має деякі версії, як таке могло статися, і зараз перевіряє їх.

Окрім того, додав речник ЧМР, підряднику ще не заплатили за ремонт сходів, адже роботу наразі не прийняли через низку зауважень до її виконання.