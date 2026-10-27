Наразі світлофор працює в тестовому режимі

На перехресті вулиць Університетської та Хмельницького в Чернівцях змінили роботу світлофора. Щодня під час хвилини мовчання о 09:00 він зупинятиме рух автомобілів та пішоходів. Про це повідомило комунальне підприємство «МіськШЕП» на своїй сторінці в фейсбуці. Наразі триває тестування спеціального режиму роботи світлофора.

«Під час випробувань з’ясувалося, що не всі водії та пішоходи розуміють причину зупинки руху. Тому фахівці МіськШЕПу також працюють над звуковим сповіщенням про початок хвилини мовчання», – йдеться у повідомленні.

У міській раді Чернівців ZAXID.NET розповіли, що це пілотний проєкт. «Впровадження такого режиму є нестандартним технічним рішенням, яке потребує практичного відпрацювання, аналізу поведінки учасників дорожнього руху та можливого коригування алгоритмів світлофорного регулювання», – зазначив речник міськради Олександр Докієн.



За його словами, такий спецрежим планують запровадити й на інших світлофорах у Чернівцях. Для цього КП «МіськШЕП» підготує та винесе на розгляд комісії з питань організації дорожнього руху пропозиції щодо локацій з активним рухом транспорту та пішоходів.