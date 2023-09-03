27-річного чоловіка доставили у відділок поліції

У суботу ввечері, 2 вересня, у центрі Львова, на проспекті Свободи, нетверезий чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик. Інформацію підтвердили у патрульній поліції Львівської області.

Які розповіли у коментарі ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, поліцейські отримали повідомлення про те, що в центрі Львова виник конфлікт. Коли правоохоронці прибули на місце, з’ясували, що нетверезі чоловік та жінка кидаються на людей.

«Потім вони почали кидатися на поліцейських. 27-річного чоловіка доставили у відділок поліції», – повідомили у патрульній поліції Львівщини.

На відео, опублікованому у Telegram-каналі «Труха. Львів», видно, як чоловік розмахує кулаками до поліцейських, натомість правоохоронці розпилюють йому в очі газовий балон, щоб вгамувати. Зрештою поліцейським вдається затримати агресивного чоловіка. Його доставили у відділок поліції.

Попередньо справу кваліфікували за ч.2 ст. 342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу). Таке порушення карається штрафом або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.