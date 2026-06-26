У Львові відзначили День кримськотатарського прапора

У центрі Львова 26 червня урочисто підняли кримськотатарський прапор з нагоди Дня кримськотатарського прапора. Церемонія відбулася перед будівлею міської Ратуші за участю представників кримськотатарської громади, мешканців міста та представників влади. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Перед початком урочистостей учасники розгорнули великий кримськотатарський прапор, хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих унаслідок російської агресії та виконали Державний Гімн України.

Після цього під гімн кримськотатарського народу на флагштоці біля Ратуші підняли національний прапор кримських татар. Також присутні спільно помолилися за полеглих українських захисників, жертв російської агресії та кримськотатарських політв'язнів, яких незаконно утримує окупаційна влада в Криму.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що кримськотатарський прапор є символом боротьби за свободу, а Крим був, є і залишатиметься українським.

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«Сьогодні тут, у центрі Львова, розгортаючи прапор, ми згадуємо кожного, хто за нього боровся і віддав життя, хто зараз бореться і несе його з гордістю. Адже Крим був, є і завжди буде українським. Тому кожен з нас має одну велику мрію – Перемога. Дякую кожному, хто прийшов сюди і тримає цей прапор гідно», – зазначив Андрій Москаленко.

Водночас керівник Львівського культурного центру кримських татар, імам Іслям Тохлу зазначив, що для кримських татар Львів став містом підтримки, де вони можуть розвивати свою культуру, мову й традиції. За його словами, підняття прапора біля Львівської Ратуші символізує єдність українського та кримськотатарського народів у боротьбі проти російської агресії.

Довідково. День кримськотатарського прапора щороку відзначають 26 червня. Національний прапор кримських татар – блакитне полотнище із золотистою тамгою – був затверджений Курултаєм кримськотатарського народу після відновлення незалежності України.