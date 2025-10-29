36-річний чоловік із хуліганських мотивів підпалив двері популярного пабу у Львові

У Львові поліція затримала 36-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі пабу «Добрий друг» на вул. Лесі Українки, 19. Хуліган підпалив картонні коробки біля фасаду пабу та втік. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у вівторок, 28 жовтня, близько 6:00 ранку. Мешканець Луганської області із хуліганських мотивів навмисно підпалив картонні коробки неподалік фасаду пабу. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Вогонь пошкодив двері пабу, фасад та декоративне дерево. Судячи з опублікованих поліцією фото, йдеться про паб «Добрий друг» на вул. Лесі Українки, 19.

У коментарі ZAXID.NET у пресслужбі поліції уточнили, що затриманий 36-річний чоловік безробітний, раніше був засуджений за аналогічний злочин.

Затриманому повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.