ДТП сталася на перехресті вул. Дорошенка і просп Свободи

У четвер, 27 липня, у центрі Львова 23-річний водій Renault Sandero збив 10-річного пішохода. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на перехресті вул. Дорошенка та просп. Свободи у Львові. 23-річний водій автомобіля Renault Sandero, житель одного з сіл Яворівського району, здійснив наїзд на 10-річного пішохода, мешканця Львова. Про обставини ДТП в поліції не повідомляють.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.