Розпилювачі води встановили біля Ратуші

На площі Ринок у центрі Львова встановили два розпилювачі води – перед Ратушею та позаду неї, щоб мешканці могли освіжитися в спеку. Зазначимо, у найближчі дні синоптики прогнозують аномально високу температуру – до 36-37 градусів.

За інформацією львівської мерії, розпилювачі працюватимуть у спекотні дні з 10:00 до 20:00. Їх виготовили працівники ЛМКП «Львівводоканал» з власних матеріалів.

«Вода у розпилювачах не тече як з крана, а ніби розсіюється у повітрі, створюючи дрібнозернистий „туман“. Відтак навіть в одязі можна проходити повз розпилену воду, і людина не буде мокрою, а матиме відчуття легкої свіжості», – пояснили у ЛМКП «Львівводоканал».

Перехожі можуть освіжитися під розпилювачами води в спеку (фото Романа Балука)

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У Львові також працюють декоративні і питні фонтани.

Декоративні фонтани працюють на:

пр. Свободи, біля Оперного театру;

пл. Галицька (фонтан «Да Вінчі»);

пл. Кринична біля станції «Підзамче»);

пл. Двірцева (біля Залізничного вокзалу);

пл. Коліївщини;

вул. Коперника – «Криниця з левами»;

вул. Коперника «Володій»;

пл. Митна.

Стрийський парк – фонтан «Івасик-Телесик».

Питні фонтани працюють на: