У центрі Львова встановили розпилювачі води для охолодження у спеку
На площі Ринок у центрі Львова встановили два розпилювачі води – перед Ратушею та позаду неї, щоб мешканці могли освіжитися в спеку. Зазначимо, у найближчі дні синоптики прогнозують аномально високу температуру – до 36-37 градусів.
За інформацією львівської мерії, розпилювачі працюватимуть у спекотні дні з 10:00 до 20:00. Їх виготовили працівники ЛМКП «Львівводоканал» з власних матеріалів.
«Вода у розпилювачах не тече як з крана, а ніби розсіюється у повітрі, створюючи дрібнозернистий „туман“. Відтак навіть в одязі можна проходити повз розпилену воду, і людина не буде мокрою, а матиме відчуття легкої свіжості», – пояснили у ЛМКП «Львівводоканал».
Перехожі можуть освіжитися під розпилювачами води в спеку (фото Романа Балука)Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У Львові також працюють декоративні і питні фонтани.
Декоративні фонтани працюють на:
- пр. Свободи, біля Оперного театру;
- пл. Галицька (фонтан «Да Вінчі»);
- пл. Кринична біля станції «Підзамче»);
- пл. Двірцева (біля Залізничного вокзалу);
- пл. Коліївщини;
- вул. Коперника – «Криниця з левами»;
- вул. Коперника «Володій»;
- пл. Митна.
- Стрийський парк – фонтан «Івасик-Телесик».
Питні фонтани працюють на:
- пл. Ринок,1 (біля Ратуші);
- пр. Свободи – між клумбою Рьорінга і пам'ятником Тарасові Шевченку (на перетині з вул. П. Беринди);
- пр. Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);
- сквер «На Валах», що на вул. Підвальній (біля спортивного майданчика) – має ємність для пиття тварин,
- вул. Степана Бандери – на території простору біля Органного залу;
- вул. Генерала Т. Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;
- перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Т. Чупринки;
- пл. Є. Маланюка;
- пл. Митна;
- вул. Личаківська,175а – біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці;
- перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;
- пл. Двірцевій (біля Залізничного вокзалу);
- вул. Виговського, 34.
- Стрийський парк – два нові питні фонтани з ємностями для пиття людей і тварин.