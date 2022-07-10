Кур'єр впав з мопеда на вул. Лесі Українки і його затримала поліція

У центрі Львова затримали 18-річного кур'єра Glovo, який, втікаючи від поліції, збив патрульного на велосипеді у центрі міста. Інцидент трапився у неділю, 10 липня.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, на вул. Кульпарківській мотопатруль помітив мопед без номерних знаків. Водієві дали вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Поліцейські передали орієнтування про втікача колегам. Увімкнувши проблискові маячки та сирену, почали переслідування.

Під час втечі водій виїжджав на тротуар та їхав проти руху, загрожуючи іншим учасникам дорожнього руху. У центрі Львова, на вул. Дорошенка, мопедист наїхав на велопатрульного. Поліцейського забрали в лікарню.

На вул. Лесі Українки водій не впорався з керуванням і впав. 18-річного юнака затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На порушника склали протокол за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.