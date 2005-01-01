У центрі Одеси згорів трамвай, є постраждалі

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 12:562900

До теми

У центрі Одеси згорів трамвай, є постраждалі
фото Думської
Пожежа виникла через загоряння електричної проводки

У п'ятницю, 12 січня, близько 11:00 в Одесі на перетині вулиць Старопортофранківської і Торгової сталося загоряння трамвая маршруту №28. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Як повідомляється, в районі кабіни водія сталося загоряння електричної проводки під обшивкою.

Пасажири запанікували і спробували вибити двері, не даючи таким чином їх відчинити всередину. Однак водієві все ж вдалося їх відчинити і люди покинули вагон.

Фото Думської

Внаслідок інциденту є постраждалі: одна жінка зуміла вибити вікно і вистрибнула, зламавши при цьому ногу. В цей час вона перебуває в лікарні.

Відео Думської

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові під час руху загорілась маршрутка з пасажирами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові під час руху загорівся відремонтований трамвай ZAXID.NET
У Харкові горіла маршрутка з пасажирами ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук