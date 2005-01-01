У центрі Одеси згорів трамвай, є постраждалі

У п'ятницю, 12 січня, близько 11:00 в Одесі на перетині вулиць Старопортофранківської і Торгової сталося загоряння трамвая маршруту №28. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».
Як повідомляється, в районі кабіни водія сталося загоряння електричної проводки під обшивкою.
Пасажири запанікували і спробували вибити двері, не даючи таким чином їх відчинити всередину. Однак водієві все ж вдалося їх відчинити і люди покинули вагон.
Фото Думської
Внаслідок інциденту є постраждалі: одна жінка зуміла вибити вікно і вистрибнула, зламавши при цьому ногу. В цей час вона перебуває в лікарні.
Відео Думської
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові під час руху загорілась маршрутка з пасажирами.
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