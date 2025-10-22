На вулицях Чорновола та Міцкевича в Рівному відремонтують тротуари

У Рівному планують відремонтувати тротуари в центрі міста. Для цього міська влада оголосила 21 жовтня два тендери. Перший передбачає ремонт на вулиці Міцкевича (від Соборної до проспекту Миру) за 2,8 млн грн. Там хочуть оновити покриття, встановити тактильну плитку та стопці. Другий передбачає ремонт тротуару на вулиці Чорновола за 3 млн грн.

Оголошення про тендер на проведення поточного ремонту по вулиці Міцкевича оприлюднили у системі публічних закупівель Prozzoro 21 жовтня 2025 року. У документації йдеться, що переможець має оновити покриття від вулиці Соборної до проспекту Миру, зробити пониження для зручного пересування, а також встановити тактильну плитку та стопці. Вартість робіт – 2,8 млн грн.

Тендер щодо оновлення тротуару по вулиці Чорновола опублікували того ж дня у системі публічних закупівель Prozzoro. Він передбачає поточний ремонт вздовж будівель №74 та №53. Вартість робіт – понад 3 млн грн.

Пропозиції учасників прийматимуть до 30 жовтня. Згідно з умовами договору, переможці тендерів мають завершити роботи не пізніше 31 грудня 2025 року.

Додамо, що у липні цього року у Рівному обрали переможця тендеру на реконструкцію мереж водовідведення у центрі міста. Це має допомогти уникнути підтоплень на вулиці Чорновола під час сильних опадів. Єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Кортакоз», яке проведе роботи за 53,5 млн грн.