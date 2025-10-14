В центрі Самбора встановлюють постамент під майбутнім памʼятником Петру Конюшкевичу

У центрі Самбора громада церкви Святителя Петра Конюшкевича ПЦУ незаконно встановлює памʼятник митрополиту Тобольському Петру Конюшкевичу. Про це стало відомо із самбірських фейсбук-груп на початку жовтня.

В одній з груп, мешканець Самбора, Йосип Маланяк 5 жовтня опублікував допис, в якому обурився встановленню памʼятника митрополиту Сибірському. На фото видно встановлений у сквері навпроти Самбірської РДА синій намет, під яким відбувається встановлення постамента для майбутнього пам’ятника.

Памʼятник встановлюють поблизу районної ради

Під дописом розгорілася дискусія, де більшість коментаторів негативно реагують на зведення памʼятника.

ZAXID.NET запитав в настоятеля парафії Святителя Петра Конюшкевича Олександра Швеця про те, чи має релігійна громада необхідні документи на зведення пам’ятника. Священник надав відповідь виконавчого комітету Самбірської міськради від 27 березня 2024 року, у якій згадується про те, що дозвіл на проєктно-пошукові роботи з встановлення пам’ятника виконком надав ще 18 березня того ж року. Виконком також зазначив, що не має заперечень щодо встановлення пам’ятника митрополиту Сибірському, але за умови розробки проєкту.

У коментарі ZAXID.NET Святослав Ухач наголосив, що в останньому абзаці документу йдеться про обовʼязкову наявність проєкту памʼятки. Заступник міського голови запевнив, що такого документу мерія не отримала, натомість була ще одна заява від парафії про дозвіл на зведення памʼятника. На другу заяву, каже Святослав Ухач, відповіли ретельніше та вказали на порядок дій, зокрема про необхідність надати висновок департаменту ЛОДА з питань культури, національностей та релігій щодо доцільності встановлення такого памʼятника. Ухач наголошує, що парафіяни такий висновок у мерію не надали.

«Має бути проєкт. Цього року вони ще раз пишуть за дозвіл. Цього разу вже їх не відсилають до проєкту, а детальніше відсилають до того, що перший крок – це отримання дозволу від обласної адміністрації. Все, що потрібно зробити, вони знають», – зазначає Святослав Ухач.

Священник Олександр Швець у розмові зі ZAXID.NET каже, що обурений ситуацією, адже дозвіл на будівництво отримали, грошей у влади не просили, оскільки памʼятник будується коштом громади та благодійників. Він стверджує, що проєкт створений, але надавати його редакції відмовився. За його словами, противниками споруди є лише кілька людей, які акцентують на тому, що митрополит Сибірський розвивав РПЦ, а на Самбірщині він лише народився.

Петро Конюшкевич (Митрополит Тобольський) народився 1705 р. в селі Конюшки (нині с. Луки неподалік м. Самбора), навчався в Самборі, згодом у Києво-Могилянській академії. Чернечий постриг прийняв у Києво-Печерській лаврі в 1733 р. Згодом він був проповідником Московської слов'яно-греко-латинської академії. 1758 р. висвячений на митрополита Тобольського і всього Сибіру. Митрополит Конюшкевич був противником вилучення церковного майна урядом імператриці Катерини II, тому діяльність митрополита не задовольняла владу. Петро Конюшкевич подав прохання до Синоду звільнити його від митрополичих обов'язків і його відпустили до Києво-Печерської лаври на спочинок. 4 листопада 1770 року після тривалої хвороби він помер. Похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де по сьогодні знаходяться його мощі. 1984 році, з благословення патріарха московського Пімена, святителя Павла Тобольського було прославлено у Соборі Сибірських святих, а у 2001 році, рішенням Синоду РПЦ, його було причислено до Собору Галицьких святих. 14 травня 1999 р тодішня УПЦ КП канонізувала Конюшкевича. 22 червня того ж року РПЦ також канонізувала святого.