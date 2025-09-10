Вулиці Шопена та Татарську зроблять двосторонніми

У Тернополі на вулицях Шопена і Татарській запровадять двосторонній рух. Ці вулиці примикають до центральних магістралей, на яких у пікові години утворюються автомобільні затори. Таке рішення має допомогти розвантажити дороги міста від транспорту, повідомили на сайті Тернопільської міськради.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради під час засідання 10 вересня затвердив нові схеми організації дорожнього руху. Відповідно до прийнятого рішення на вулицях, де раніше був односторонній, рух запровадили двосторонній.

Йдеться про такі нововведення:

• на вул. Татарській буде запроваджено двосторонній рух;

• на транспортній розв’язці просп. Степана Бандери – вул. Фридерика Шопена – вул. Татарська буде організовано двосторонній рух.

Окрім того, на цих ділянках заборонять зупинку та стоянку автомобілів.

У міській раді зазначили, що в Тернополі кількість приватних автомобілів збільшилася в рази. Щоб частково розвантажити центральні вулиці міста (зокрема, вул. Князя Острозького, Гоголя та Хмельницького) дві вулиці – Шопена та Татарська – забезпечуватимуть паралельний рух транспорту.

Наразі фахівці розробляють схеми дорожнього руху для приватного та комунального транспорту. Виготовляють нові дорожні знаки, які встановлять на ділянках доріг. Зміни почнуть діяти з 1 жовтня 2025 року.