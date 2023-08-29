На чотирьох чоловіків склали адмінпротоколи за чотирма статтями

У Тернополі вночі з 28 на 29 серпня трапилися дві масові бійки. Відео сутичок та приїзду поліцейських опублікували пізно увечері в понеділок, 28 серпня, в Telegram-каналі «Ху*овий Тернопіль». Правоохоронці з’ясували, що інциденти не пов’язані між собою. На учасників одного конфлікту склали протоколи одразу за чотирма статтями, а винуватця іншої бійки розшукують.

Спочатку близько 21:00 поліцейських викликали на Театральний майдан. «Між компанією молодих людей та невідомим чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку. На момент прибуття поліцейських даний громадянин покинув місце інциденту. Правоохоронці встановлюють особу правопорушника з метою притягнення його до відповідальності», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 29 серпня.

Ще одна бійка сталася близько 22:00 поблизу залізничного вокзалу. Очевидці повідомили в поліцію про те, що близько 10 невідомих осіб напідпитку пошкодили майно в одному із ресторанів. Правоохоронці з'ясували, що конфлікт виник між двома компаніями. Словесна суперечка переросла у бійку.

«На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Однак, деякі чоловіки почали чинити супротив, тому на підмогу поліцейським прибули екіпажі патрульних. Вони припинили порушення громадського порядку», – додали в поліції Тернопільщини.

На чотирьох чоловіків працівники поліції склали адмінпротоколи за чотирма статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство, злісна непокора поліцейському, порушення правил дорожнього руху пішоходами та розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Учасникам загрожує штраф у розмірі близько 510 гривень.