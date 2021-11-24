На площі Корятовича в Ужгороді встановили антипаркувальні стовпчики

У центральній частині Ужгорода, на площі Корятовича у середу, 24 листопада, встановили антипаркувальні пластикові стовпчики. У міській раді пояснюють, що це необхідно через велику кількість припаркованих на узбіччі машин, які ускладнюють проїзд для маршруток.

Як повідомляє прес-служба Ужгородські міської ради, стовпчики встановили на найбільш складних та небезпечних ділянках площі – біля будівлі колишнього ресторану «Червена ружа», торговельного центру навпроти (колишня їдальня «Молочарня») та біля готелю «Атлант». Відстань від них до бордюру – 1 м, між ними – 2 м. На цих ділянках також встановили відповідні нові дорожні знаки.

«Це необхідно, бо припарковані на узбіччі машини не давали можливості проїжджати громадському пасажирському транспорту, зокрема автобусам "Електрон"», – уточнюють у міській раді.

Нагадаємо, у центральній частині Ужгорода (пл. Корятовича, вул. Духновича, вул. Фединця, пл. Петефі та ін.) вже є обмежувачі руху, вони встановлені, переважно, на межах пішохідних вулиць для унеможливлення заїзду транспорту та зменшення кількості паркувань на тротуарах. Також обмежувачі-півкулі встановлені на кількох вулицях у Новому районі.