Вогні запалять ввечері 5 грудня

В Ужгороді на площі Шандора Петефі встановлюють штучну різдвяну ялинку. Вогні на ній запалять ввечері 5 грудня.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, як і торік, ялинку встановлюють за гроші меценатів.

«Штучне дерево, яке придбали ще у 2021 році, монтують на площі Шандора Петефі. Жодних витрат із міського бюджету не буде», – зазначили в міській раді.

Нагадаємо, у 2021 році з бюджету Ужгорода витратили на 18-метрову ялинку та гірлянди майже 1 млн грн. У 2024 році її встановлювали на Театральній площі, цьогоріч вирішили повернути знову на площу Шандора Петефі.

Вогні головної ялинки Ужгорода запалять напередодні Дня святого Миколая – у п’ятницю, 5 грудня, о 17:30.