Обеліск радянським воїнам на площі Героїв у Володимирі планують перенести

Із площі Героїв у центрі волинського міста Володимир заберуть обеліск радянським військовим, а рештки червоноармійців, які ймовірно поховані поруч, перенесуть на кладовище. Рішення про початок підготовки документів для демонтажу та перепоховання рішення ухвалили депутати Володимирівської міської ради під час сесії у четвер, 29 лютого. Після дозволу Мінкульту, радянський пам’ятник із центру міста приберуть.

Обеліск радянським окупантам у центрі Володимира встановили ще у 1965 році, а у 1969 році обеліск визнано пам'яткою історії місцевого значення. Біля обеліска є дві плити. Перша містить напис «Герой Радянського Союзу гвардії старший лейтенат Мілашенков Сергій Васильович 1921 — 14.VII.1944 р.р. Гвардії сержант Солоп Іван Панасович 1923—1944 р.р. Політрук Алексеевський Олексій Васильович Рядові Арсентій Візира Григорій Дементьев та 27 невідомих воїнів, які полягли за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в червні 1941 року». На другій плиті написано «Герой Радянського Союзу старший лейтенант Грисюк Антон Степанович 25.Х.1914 — 28.IV.1944». У квітні 2022 року за рішенням виконавчого комітету міської ради з обеліска зняли бронзові радянські зірки та меморіальні дошки.

За словами головного архітектора міста Тараса Киби, обеліск перебуває у незадовільному стані – споруда похилилася орієнтовно на 12 см, що «може загрожувати падінням і створенням небезпеки для громадян». Однак для перенесення братської могили необхідне погодження Міністерства культури та інформаційної політики, оскільки під плитою, можливо, є поховання трьох солдатів Другої Світової війни і потрібні додаткові дослідження.

«Є також відомості, що на кладовищі села Шахтарське Поромівської громади є могила з іменами тих самих трьох солдатів, які зазначені й на меморіальній плиті обеліска, тому виникають сумніви щодо наявності цих поховань саме на площі Героїв», — зауважив Тарас Киба.

Якщо рештки військовослужбовців там все ж є, їх планують перепоховати на місцевому кладовищі «Федорівське», а на площі Героїв зробити капітальний ремонт. Однак дозвіл на роботи із демонтажу обеліска та перепоховання останків червоноармійців має надати Міністерство культури та інформаційної політики України.