Від середи, 22 лютого, у трьох центрах надання адміністративних послуг у Львові можна знову отримати послуги МВС. Про це ідеться на Facebook-сторінці Центру надання адмінпослуг Львова.

Послуги МВС можна замовити у трьох ЦНАПах за адресами:

Вул. Костя Левицького, 67;

Проспект Червоної Калини, 67;

Винники, вул. Галицька, 12.

Серед послуг МВС, що можна отримати через ЦНАПи, наступні:

обмін посвідчення водія;

зміна анкетних даних у технічному паспорті на авто;

реєстрація нового транспортного засобу.

Раніше у ЦНАПах Львова припинили надання послуг МВС через те, що закінчились бланки. Зараз у центрах надання адмінпослуг встановили нове обладнання, що допоможе уникнути цієї проблеми. Проте львів’ян попереджають, що можливі деякі технічні заминки, поки нове обладнання тестується.

Із додатковими питаннями можна звертатися в інформаційну довідку ЦНАП за номерами: