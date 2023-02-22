У ЦНАПах Львова знову можна обміняти посвідчення водія
Послугу надають у двох ЦНАПах у Львові і в одному – у Винниках
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Від середи, 22 лютого, у трьох центрах надання адміністративних послуг у Львові можна знову отримати послуги МВС. Про це ідеться на Facebook-сторінці Центру надання адмінпослуг Львова.
Послуги МВС можна замовити у трьох ЦНАПах за адресами:
- Вул. Костя Левицького, 67;
- Проспект Червоної Калини, 67;
- Винники, вул. Галицька, 12.
Серед послуг МВС, що можна отримати через ЦНАПи, наступні:
- обмін посвідчення водія;
- зміна анкетних даних у технічному паспорті на авто;
- реєстрація нового транспортного засобу.
Раніше у ЦНАПах Львова припинили надання послуг МВС через те, що закінчились бланки. Зараз у центрах надання адмінпослуг встановили нове обладнання, що допоможе уникнути цієї проблеми. Проте львів’ян попереджають, що можливі деякі технічні заминки, поки нове обладнання тестується.
Із додатковими питаннями можна звертатися в інформаційну довідку ЦНАП за номерами:
- 093 297 5795;
- 032 297 5795.
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