Пошкоджена внаслідок інциденту з ТЦК вантажівка на Волині

У місті Володимир на Волині виник конфлікт між представниками ТЦК і власниками місцевого бізнесу через затримання на блокпості водія вантажівки. Підприємці заявляють про застосування сили до чоловіка та пошкодження автомобіля, тоді як у ТЦК стверджують, що водій сам спричинив ДТП зі службовими машинами, а його роботодавець згодом вимагав гроші за врегулювання ситуації.

Про інцидент у тредсі повідомила користувачка yuliia.vladarchuk. За її словами, вранці 12 червня у Володимирі біля АЗС «Укрнафта» на вулиці Ковельській рухалася вантажівка сімейного бізнесу, який заснував її чоловік – ветеран війни з інвалідністю.

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За версією жінки, автомобіль переслідували люди в балаклавах на машинах з іноземними номерами, після чого силоміць зупинили водія із застосуванням сльозогінного газу, ножів і дубинок. Вона стверджує, що чоловік мав законну відстрочку від мобілізації та надав відповідні документи. Попри це його доставили до ТЦК, а вантажівку із товаром залишили на дорозі.

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Народний депутат Олексій Гончаренко також написав у своєму телеграм-каналі, що після інциденту представники ТЦК нібито вимагали від підприємців компенсувати ремонт службового транспорту, який був пошкоджений під час переслідування.

Натомість у Волинському обласному ТЦК та СП повідомили 17 червня, що у день події поліцейські подали водієві законну вимогу про зупинку, однак той її проігнорував. За інформацією військових, чоловік продовжив рух і кілька разів зіткнувся зі службовими автомобілями ТЦК.

У ТЦК зазначають, що після нетривалого переслідування автомобіль зупинили. Оскільки водій не надав військово-облікових документів, йому запропонували прибути до терцентру комплектування для уточнення даних, на що він погодився. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка виключили з військового обліку за станом здоров'я ще у 2023 році, після чого його відпустили.

«Після цього власник цивільного автомобіля звернувся до представників ТЦК з вимогою виплатити 20 тис. доларів для врегулювання ситуації. Після відмови він почав звертатися до медіа, викладаючи власну версію подій, окремі твердження в якій не відповідають встановленим фактичним обставинам», – повідомили у відомстві.

Крім того, у ТЦК заперечили частину тверджень підприємців. Зокрема, там заявили, що водій не працює в компанії, про яку повідомляє власник автомобіля, а сам власник бізнесу проходив службу лише у ТЦК Волинської області та був звільнений із лав ЗСУ у 2024 році.

Наразі офіційної інформації про відкриття кримінальних проваджень у звʼязку з цим інцидентом немає.