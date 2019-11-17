У Турківському районі в пожежі загинув 41-річний чоловік

СуспільствоАліна Бекерук, 17 листопада7500

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У селі Шум'яч Турківського району 16 листопада під час пожежі в житловому будинку загинув 41-річний чоловік.

Повідомлення про пожежу надійшло до Турківського відділення поліції близько 8:30. Вогонь охопив житловий будинок.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі правоохоронці знайшли у будинку тіло 41-річного жителя Туркіського району без ознак життя.

За інформацією прес-служби ДСНС у Львівській області, загиблий є сином власниці будинку. Унаслідок пожежі вогнем знищено підлогу на площі 2 м2 та речі домашнього вжитку на площі 5 м2.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Тіло скероване на експертизу, правоохоронці встановлюють обставини події та причини займання.

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