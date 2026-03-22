Пожежа спалахнула у приміщенні, де раніше функціонував тир

У Варшаві в районі Урсинув в суботу, 21 березня, сталася пожежа в будівлі, де тривали ремонтні роботи. Внаслідок інциденту загинули четверо людей, серед них двоє громадян України. Про це «Укрінформу» повідомили у пресслужбі варшавської поліції.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у суботу близько 16:00 у приміщенні, де раніше функціонував тир. Загалом внаслідок інциденту загинуло четверо працівників, ще двоє людей дістали поранення. Стало відомо, серед загиблих є двоє українців, ще один громадянин України потрапив до лікарні. Крім того, постраждала людина, яка перебувала поблизу місця події.

Як пише RMF24, попередньо вдалося з’ясувати, що пожежа спалахнула в будівлі, а потім, ймовірно, через відчинені двері, вогонь перекинувся на автобус, який стояв поруч. Загалом пожежники врятували з приміщення п’ятьох людей.

«Жертвами трагедії стали чоловіки, громадяни Польщі та України. Їхні точні особи встановлюються. Їм понад 40 років», – повідомила старша сержантка Марта Хаберська.

Причини займання наразі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що у місті Млава (Мазовецьке воєводство) на заводі з переробки пластмаси загинув 28-річний громадянин України, батько трьох дітей.