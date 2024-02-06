У місті Свонсі у Великій Британії через наїзд автомобіля загинула українська біженка. Про це 5 лютого повідомляє BBC.

40-річна Тетяна Мартинова з Харкова втекла від повномасштабного російського вторгнення в Україну в липні 2022 року, разом зі своїм 13-річним сином Іллею. ДТП сталась ще минулого тижня, 31 січня, однак про походження жінки стало відомо лише зараз.

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона «йшла вулицею». Наразі правоохоронці намагаються знайти свідків ДТП.

Люди, які прихистили Тетяну, сказали, що вона була відома в цьому районі, як «непохитна опора» української громади у Свонсі.