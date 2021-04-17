Похорон принца Філіпа провели непублічно через пандемію коронавірусу

У Великій Британії в суботу, 17 квітня, відбувся похорон принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети ІІ, який помер 9 квітня у віці 99 років. На церемонії в каплиці Святого Георгія суворо дотримувалися протиепідемічних правил – усі присутні були в масках і зберігали соціальну дистанцію, повідомляє BBC.

На церемонії прощання з чоловіком королеви зібралась уся монарша родина, ще близько 730 військових брали участь опосередковано – через коронавірусні обмеження в каплиці не могло бути понад 30 людей.

More than 730 members of the armed forces are taking part in Prince Philip's ceremonial funeralhttps://t.co/fB0ocysQTG pic.twitter.com/2BpNMhcslU — BBC News (UK) (@BBCNews) April 17, 2021

Домовину з тілом Філіпа везли на автомобілі Land Rover його власної розробки. 94-річна королева їхала у кінці процесії. Єдиний відсутній на церемонії член монаршої родини – дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не прилетіла з США через вагітність. Вона спостерігала за церемонією з дому.

Труну на службу в каплицю винесли морські піхотинці. Відспівування провели четверо хористів, однак присутні на церемонії не співали через коронавірусні обмеження. Похорон повністю пройшов на території Віндзорського палацу, публіку просили не намагатися проникнути всередину.

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Похорон принца Філіпа провели непублічно через ситуацію з коронавірусом у Великій Британії. Королівська родина відмовилась від таких регламентованих церемоній, як державний похорон та прощання з померлим.

Додамо, що під час хвилини мовчання до території палацу наблизилась оголена жінка, яка викрикувала «врятуйте планету!» Поліція відвела її геть, а потім зібрала розкиданий одяг.

'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI — The Independent (@Independent) April 17, 2021

99-річний принц Філіп потрапив до лондонської лікарні 17 лютого, де він провів 28 днів. Спочатку герцога госпіталізували у зв’язку з інфекцією, але 1 березня його перевели у клініку святого Варфоломія, щоб обстежити серце. Там у нього виявили кардіологічні проблеми і прооперували. 9 квітня він помер.

Принц Філіп: біографія

Принц Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца грецького та данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.

Після зречення грецького короля Костянтина у 1922 році від престолу родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондона, а пізніше – до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою.

Перед шлюбом з Єлизаветою Філіп прийняв прізвище Маунтбаттен і перейшов з грецького православ’я в англіканство. Крім того, відмовився від титулів «принц Грецький» та «принц Данський» та прийняв британське підданство. Король Георг VI напередодні укладення шлюбу присвоїв майбутньому зятеві титул герцога Единбурзького.

У серпні 2017 року принц Філіп відійшов від виконання королівських обов’язків через вік. Він був найстарішим членом королівського подружжя у світі.