Поляк Пьотр Кухарський видавав себе за бойовика ПВК «Вагнер»

Суд у Великій Британії виніс вирок 49-річному поляку Пьотру Кухарському, який видавав себе за бойовика ПВК «Вагнер». Його ув'язнили на два з половиною роки. Про це повідомив Guardian.

Зазначається, що у жовтні 2023 року чоловік прийшов на захід із реконструкції боїв вікінгів у графстві Саффолк, одягнений у бойовий одяг із нашивками ПВК «Вагнер». Під час події Пьотр Кухарський поводився агресивно: розмахував ножем та показав присутнім «жест, що означає перерізане горло». За словами свідків, чоловік заявляв, що долучився до «вагнерівців» та брав участь у бойових діях проти України. Крім того, він публікував дописи у Facebook, у яких також запевняв, що він – бойовик ПВК «Вагнер».

Після затримання Кухарський розповів поліцейським, що насправді купив військову форму та нашивки з символікою «Вагнер», щоб спровокувати учасників реконструкції боїв, оскільки має із ними протилежні думки щодо війни в Україні.

Під час обшуків у його помешканні слідчі знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf («Моя боротьба») та іншу фашистську символіку. Пьотр Кухарський заявив, що просто цікавиться історією та збирає «пам’ятні речі».

Правоохоронці заявили, що не мають доказів, що Кухарський справді є бойовиком ПВК «Вагнер», однак те, що він видавав себе за нього, є серйозним злочином. 16 серпня 2024 року на слуханні у Центральному кримінальному суді Пьотр Кухарський визнав себе винним у тому, що носив символіку, яка асоціюється з вкрай правою ідеологією.

Оскільки у Великій Британії ПВК «Вагнер» визнана терористичним угруповуванням, суд ув’язнив Пьотра Кухарського на два з половиною роки з подальшим випробувальним терміном на один рік.