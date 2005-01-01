У Верховній Раді побились депутати «Народного фронту» і «Опозиційного блоку»

У Верховній Раді побилися Береза і Долженков

У п'ятницю, 8 червня, на ранковому засіданні Верховної Ради, сталася сутичка між депутатом Юрієм Березою з «Народного фронту» і Олександром Долженковим з «Опозиційного блоку».

Причиною конфлікту стало висловлювання позафракційного депутата Євгена Мураєва, який в ефірі телеканалу 112.Україна назвав ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом.

Перед бійкою, голова Комітету з нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський виступив із заявою, вимагаючи притягти Мураєва до відповідальності.

«Я публічно звертаюся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою притягти Мураєва до відповідальності за статтею 383», - заявив Пашинський.

Пізніше, як повідомив кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час свого виступу, вимагаючи від Мураєва вибачення перед режисером і його сім’єю, звинуватила «Опозиційний блок» в тому, що саме ця партія привела Мураєва до Верховної Ради.

У відповідь Олександр Долженков почав перебивати Ірину Геращенко і викрикувати з місця, що Мураєв не обирався за списком «Опозиційного блоку». Після чого до Долженкова підбіг нардеп Береза і, зі словами «Що ти гавкаєш?», кілька разів вдарив його в шию. Після сутички депутатів розборонили їхні колеги і відвели Березу на його місце.

Відео сутички Берези і Долженкова

Як відомо, Мураєв раніше входив до фракції «Опозиційний блок», але 14 червня 2016 року вийшов із цієї фракції і на даний час є позафракційним. Як повідомляв раніше ZAXID.NET, народний депутат Мураєв у прямому ефірі канаду 112.Україна назвав українського режисера терористом.