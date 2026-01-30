Інцидент стався у пабі «Добрий друг» на площі Ринок

У четвер, 29 січня, у популярному пабі «Добрий друг» на площі Ринок в центрі Львова впали двері вбиральні та травмували 22-річну відвідувачку. Дівчину з травмами доправили до лікарні.

Про інцидент, який стався у пабі «Добрий друг» на площі Ринок, 38 розповіла сама постраждала Альона Зінькевич в соцмережі тредс.

«Сьогодні у Львові, площа Ринок, у закладі «Добрий друг» сталося страшне. У вбиральні на мене впали бетонні двері. Конструкція, яка могла серйозно травмувати або навіть стати смертельною, якби я стояла трохи ближче», – написала дівчина.

При цьому вона поскаржилася, що персонал закладу «не підійшов і не запропонував допомоги».

«Лише після того, як я сама попросила, дали лід і викликали швидку. У результаті – забої, гематоми, травми, все зафіксовано лікарями. Найстрашніше – не самі двері, а байдужість, коли життя людини реально опиняється під загрозою», ­– додала постраждала.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили ZAXID.NET, що близько 22:19 отримали виклик у заклад на площі Ринок, 38, де через падіння дверей постраждала 22-річна відвідувачка. Дівчину госпіталізували з травмою стегна в лікарню святого Пантелеймона.

У результаті падіння дверей відвідувачка отримала травму стегна (фото постраждалої)

Адміністраторка пабу «Добрий друг» Ангеліна зазначила ZAXID.NET, що в закладі з’ясували причину інциденту, переглянувши відео з камер спостереження.

«Ситуація сталася між двома відвідувачами. Один з відвідувачів сильно відчиняв двері і вони вдарилися об стоппер на підлозі. Від сили удару металеві завіси тріснули навпіл, і двері впали на відвідувачку, яка стояла в черзі», – каже адміністраторка закладу.

З її слів, двері виготовлені з ДСП, а не бетонні, як про це писала відвідувачка. Зараз керівництво закладу підтримує зв’язок із постраждалою та готове компенсувати повну вартість лікування.

«Ми на цій локації працюємо з липня, і таке в нас відбулося вперше. Ми навіть не могли передбачити, що таке може статися. У нас в закладі є сім вбиралень, і такі двері стоять на усіх. Ми самі трохи шоковані», – додала адміністраторка, уточнивши, що заклад працює в орендованому приміщенні.

Зазначимо, власником мережі пабів «Добрий друг» є Остап Гевак, торговельна марка зареєстрована на його дружину Лілію Гевак. Заклади розташовані в орендованих приміщеннях в центрі Львова.