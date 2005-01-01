У Винниках згорів дерев’яний житловий будинок

У Винниках повністю згорів дерев’яний житловий будинок

У четвер, 11 січня, у Винниках повністю згорів дерев’яний житловий будинок на вул. Забава, 119. Про це ZAXID.NET повідомив журналіст газети «Винниківський Вісник» Володимир Гаврилів.

Будинок знаходився в одному з найгарніших, але й найвіддаленіших закутків Винник. Сім’я з трьох осіб поселилася там нещодавно. Власник, на якого був записаний будинок, зараз перебуває поза межами України.

За словами мешканця, пораючись на подвір’ї, чоловік після обіду зайшов у будинок й побачив сильне задимлення. Він негайно викликав пожежників. На жаль, вогонь надто швидко розповсюдився дерев‘яними конструкціями житла, тому вогнеборці його врятувати не змогли.

Пожежу у дерев’яному будинку у Винниках гасили вісім рятувальних екіпажів

Представник пожежників Андрій Войтович повідомив, що в ліквідації загоряння брало участь вісім рятувальних екіпажів. Причини пожежі встановлять фахівці.