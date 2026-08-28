Король Гаральд V був найстаршим монархом Європи та першим королем Норвегії з XIV століття, який народився на території своєї країни

У пʼятницю, 28 серпня, у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V. Про його смерть повідомили на сторінці королівського палацу Норвегії.

«З глибоким сумом повідомляємо, що Його Величність король Гаральд помер. Король Гаральд мирно помер в Університетській лікарні Осло Rikshospitalet у п'ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку», – повідомили на сторінці королівського палацу.

Король Гаральд був найстаршим монархом в Європі. Останнім часом він лікувався від гемолітичної анемії. 18 серпня його госпіталізували до лікарні в Осло через погіршення стану здоровʼя.

Окрім анемії, Гаральд мав численні проблеми зі здоровʼям, через які йому в березні 2024 року встановили кардіостимулятор. Також через стан здоровʼя король скоротив свій офіційний графік.

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Король Гаральд обіймав норвезький престол 35 років та вважався найстаршим чинним монархом Європи. Він був першим королем Норвегії з середини XIV століття, який народився на території своєї країни. Його спадкоємцем стане його єдиний син – 53-річний кронпринц Гокон, який під час госпіталізації батька виконував обовʼязки регента.

За словами історика і королівського кореспондента телеканалу TV2 Оле-Йоргена Шульсруд-Гансена в коментарі ВВС, за правління Гаральда норвезька монархія стала прозорішою у фінансових та медичних питаннях. Також королівський двір доклався до забезпечення рівності прав громадян.

Король Гаральд неодноразово засуджував російську агресію проти України. Він особисто відвідав центр для українських біженців в Норвегії у березні 2022 року. У 2023 році він прийняв президента Володимира Зеленського у своєму палаці.