Родичка пацієнта Волинської психлікарні опублікувала відео знущань

У Волинській обласній психіатричній лікарні під час перевірки виявили численні порушення. Представники Офісу омбудсмена знайшли в закладі протерміновані ліки та переповнені палати. Також зʼясувалося, що деяких пацієнтів привʼязували до ліжок і піддавали знущанням. Про це повідомив 4 вересня волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди».

За інформацією журналістів, родичка одного з пацієнтів анонімно поділилася відео, на якому видно, як безпорадного оголеного чоловіка прив’язали до ліжка та знущаються з нього. Один кривдник лається на хворого та каже, що його «здадуть на органи», а інший – спостерігає та знімає все на камеру. На інших відео ці ж чоловіки підходять до інших пацієнтів, дають їм стусани та погрожують.

Журналісти звернулися до представників Офісу омбудсмена з проханням перевірити Волинську обласну психіатричну лікарню в селі Липини, де стався інцидент. Згодом моніторингова група виявила там низку порушень:

невідповідність площі – замість передбачених 7 м 2 на одну людину пацієнти мали по 4 м 2 ;

на одну людину пацієнти мали по 4 м ; протерміновані ліки;

фізична фіксація людей не передбаченими для цього засобами;

неналежне ведення документації.

Крім того, вікна у медзакладі заґратовані, а для прогулянки з рідними пацієнтам необхідно письмово відпрошуватися.

Після інциденту директор психлікарні Сергій Дудка ініціював внутрішнє службове розслідування. Він визнав, що пацієнта на відео привʼязали підручними засобами через погіршення його стану. За це шістьом працівникам медзакладу виписали догани, двох – звільнили, а все відділення позбавили доплат на місяць.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Волинська психіатрична лікарня постійно переповнена. На 650 місць нині є 700 пацієнтів. Наразі на території медзакладу триває будівництво нового корпусу вартістю 540 млн грн на 90 ліжкомісць.