Екоінспекція оцінила збитки у понад 27 тис. грн

Яремчанський міський суд визнав винними двох водіїв, які заїхали на територію Карпатського національного природного парку. За скоєне суд призначив кожному штраф у розмірі 153 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі на початку вересня, 21 липня 2026 року Анатолій Дедерчук заїхав на автомобілі УАЗ на територію Ямнянського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку. Зазначається, що він проїхав там близько 400 м, порушивши правила перебування на території природно-заповідного фонду. За підрахунками Державної екологічної інспекції України, сума завданої шкоди сягає понад 24 тис. грн.

Порушник свою вину визнав повністю та щиро розкаявся, проте на судове засідання не з’явився. Анатолій Дедерчук подав до суду заяву, в якій зазначив, що повністю відшкодував всю суму збитків та просив розглядати справу без нього.

Цю справу розглядала суддя Оксана Ковалюк, яка дослідила усі матеріали справи, визнавши чоловіка винним у адмінправопорушенні за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду). Йому призначили покарання – 153 грн штрафу. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн. Постанову можна оскаржити протягом 10 днів.

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Ще одна справа, яку розглядав Яремчанський міський суд, щодо випадку, який стався 10 липня 2026 року. За матеріалами справи, Роман Чиборак за кермом квадроцикла CF Moto заїхав на територію того ж Ямнянського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку. Чоловік проїхав близько 31 м. Екоінспекція оцінила збитки у понад 3 тис. грн.

На судове засідання порушник не з’явився та не повідомив про причини відсутності. Відтак справу розглядали без нього. Суддя Оксана Ковалюк визнала Романа Чиборака винним за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду). За скоєне йому призначили штраф у розмірі 153 грн. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн та сплатити нараховані збитки нацпарку. Постанову ще можна оскаржити.

До слова, відповідно до законодавства, в Україні діє заборона джипінгу на територіях природно-заповідного фонду. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Документ передбачає заборону пересування позашляховиків, квадроциклів та іншого механічного транспорту поза визначеними дорогами в заповідних зонах, оскільки це шкодить природі та екосистемі.

Йдеться про Закон України №11024, який ухвалили на початку 2025 року та який має на меті зберегти природні екосистеми від руйнування. За порушення встановлено адміністративну відповідальність: порушникам загрожують штрафи, а також відшкодування завданих довкіллю збитків.

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Для фізичних осіб такий штраф складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб сума вища – від 255 до 510 гривень. За незаконний проїзд територіями природно-заповідного фонду передбачена не лише адміністративна відповідальність, а й фінансове відшкодування збитків. Так, за кожні 100 метрів руху порушники мають сплатити від 4 тисяч гривень – для мототехніки, понад 6 тисяч – для легкових авто та до 8,8 тисячі гривень – для автобусів і вантажівок.