Військкому може загрожувати до 3 років обмеження волі

Очільнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Запоріжжі повідомили про підозру в підробці документів. З метою завищення службових показників та отримання премії очільник військкомату складав та видавав постанови з неправдивими відомостями про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та в поліції Запорізької області.

Йому може загрожувати до 3 років обмеження волі.

«Начальник військкомату упродовж серпня – вересня 2022 року спільно з іншими службовцями під час винесення постанов про притягнення громадян до адміністративної відповідальності вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Він це робив для того, щоб покращити показники з виконання мобілізаційного плану із бронювання військовозобов’язаних», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Люди, на яких військком склав адмінматеріали, дізнавалися про це через застосунок «Дія» вже на етапі, коли на них відкривали виконавче провадження.

Таким чином військком незаконно притягував до адміністративної відповідальності 18 громадян.

Йому повідомили про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Покарання за цією статтею - штраф в сумі від 34 тис. до 68 тис. грн. або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.