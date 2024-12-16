Нацгвардійці можуть подати рапорт про переведення у застосунку «Армія+»

У застосунку «Армія+» військові Національної гвардії України тепер можуть подати рапорт про переведення. Про це у неділю, 15 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше ця функція була доступна тільки для військових ЗСУ.

«Тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в “Армію+” будуть додані ще підрозділи наших прикордонників», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що станом на 15 грудня вже є 3607 позитивних рішень щодо переведень для військових ЗСУ. У міноборони додали, що у застосунку «Армія+» також є можливість проходити навчальні курси та брати участь в опитуваннях.

«Ми послідовно масштабуємо цифрові рішення на всі Сили оборони України. Інновації та технології – ключ до нашої ефективності та перемоги», – зазначили у міноборони.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці зможуть подавати рапорт про переведення в іншу частину у застосунку «Армія+». Його перевірка триває до 72 годин, результат перевірки також відображається у застосунку.