У «Резерв+» зупинили деякі сервіси, які потребують підтвердження інвалідності

У мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежили роботу низки електронних сервісів, пов’язаних із підтвердженням інвалідності та оформленням відстрочки від мобілізації. Про це у середу, 24 червня, повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили через технічні збої та некоректний обмін даними між державними реєстрами соціальної сфери. Це могло призвести до помилок під час обробки електронних заяв користувачів.

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На період проведення технічних робіт у застосунку можуть бути недоступними:

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подання заяви на відстрочку за інвалідністю,

оновлення інформації про групу інвалідності,

перевірка даних через електронні системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони зазначили, що після стабілізації обміну інформацією між реєстрами Мінсоцполітики та системами військового обліку всі сервіси відновлять у повному обсязі.

Водночас у відомстві наголосили, що тимчасові обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки та не позбавляють громадян права на їх отримання за наявності законних підстав.

«Усі чинні відстрочки залишаються дійсними. Обмеження мають виключно технічний і тимчасовий характер», – підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Нацполіція 19 червня викрили хакерів, які створили клон застосунку «Резерв+» для ухилення від мобілізації. Під час перевірки документів військовозобовʼязані показували дані у фейковому застосунку, що давало їм можливість уникнути призову.