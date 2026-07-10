Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Волошина командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування

Володимир Зеленський підписав указ про створення Командування далекобійного (глобального) впливу у складі Збройних сил України. Воно відповідатиме за далекобійні удари по Росії. Також у ЗСУ зʼявляться Обʼєднані сили швидкого реагування. Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомив президент України.

«Сьогодні (10 липня, – ред.) я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування – Командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував трансформацію штурмових військ. У її межах він також підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування. Нова складова Збройних сил України об'єднає боєздатність штурмових підрозділів із безпілотними системами, артилерією та іншими засобами для максимально швидкого реагування на фронті. За задумом, це мають бути сучасні технологічні штурмові сили.

Командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування Володимир Зеленський призначив командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, Героя України Дмитра Волошина.

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«Командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України на цьому напрямку», – зазначив Володимир Зеленський.

Дмитро Волошин народився у місті Верхівцеве Дніпропетровської області. Проходив службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній Подільській бригаді. У 2024 році Дмитра Волошина призначили командиром 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під його командуванням військовослужбовці бригади виконували бойові завдання в районі Вовчанська Харківської області та зупинили просування російських військ. У квітні 2025 року Дмитро Волошин очолив 8-й корпус Десантно-штурмових військ.

Дмитро Волошин був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II ступеня та III ступеня. Восени 2024 року Володимир Зеленський надав Волошину звання Героя України та нагородив та орденом «Золота зірка».