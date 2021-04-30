Спортсмен з Маріуполя Донецької області Олександр Бєлобоков відсудив у лікарні, в якій лікувався, 100 тис. грн за те, що медики розголосили його конфіденційну інформацію. Після того, як дані Бєлобокова опублікували в інтернеті, його звинуватили в тому, що він не брав участі у війні на Донбасі. При цьому участь у війні та отримана інвалідність дають право брати участь на «Іграх нескорених» – міжнародних змаганнях серед ветеранів. В опублікованих даних повідомлялося про те, що Бєлобоков зламав руку на відпочинку, а на Донбасі він не воював.

Про те, що Бєлобоков не воював на Донбасі, говорили інші учасники антитерористичної операції. Про це також свідчили опубліковані медичні дані Бєлобокова, які місцеві медики передали третім особам, після чого вони з’явилися у відкритому доступі.

Суди в цій справі тривали два роки. Рішення на користь Бєлобокова ухвалив Луганський апеляційний суд.

Як пише маріупольський телеканал ТV7, експертиза в цій справі показала, що травму Бєлобоков отримав унаслідок вибуху снаряду, а не на моторному човні, як про це повідомлялося раніше.

Родина Бєлобокова також хоче, аби відповідальність понесли й ті, хто поширював про спортсмена неправдиву інформацію.

Скандал з Олександром Бєлобоковим: що відомо

22 жовтня 2018 року в Австралії на спортивних змаганнях для військовослужбовців, які зазнали поранень у бойових діях, під назвою «Ігри нескорених» учасник української команди Олександр Бєлобоков завоював золоту медаль з веслування на тренажерах. Раніше спортсмен стверджував, що 2014 року отримав мінно-осколкові поранення під час боїв за Маріуполь.

Волонтери тоді повідомляли, що до поїздки в Австралію Бєлобоков стверджував, що частину руки він втратив у боях за Маріуполь у травні 2014-го.

Проте добровольчих підрозділів, які стояли у травні 2014-го року в Маріуполі, не так вже й багато – тому їх швидко змогли опитати. Бєлобокова ніхто не знав, ніхто не міг пригадати такого бійця.

Натомість в українському оргкомітеті «Ігор нескорених» тоді заявляли, що Бєлобоков був розвідником і ходив у тил ворога, і що усі учасники збірної «Invictus Games 2018 Україна» «пояснення прийняли і не мають жодних претензій до Бєлобокова».

Також на сторінках Бєлобокова виявили дописи, які можуть свідчити про його прихильність до Росії.