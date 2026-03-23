Користуватися пільгою можна лише через застосунок «е-Тернопіль»

З 23 березня у Тернополі ввели пільгу на паркування на платних майданчиках для усіх учасників бойових дій. Вони матимуть 100 годин безкоштовного паркінгу щомісяця. Користуватися пільгою можна буде лише через застосунок «е-Тернопіль».

Використати пільгові години можна лише для автомобіля, який додано в застосунок і яким фактично користується учасник бойових дій, повідомили в Тернопільській міській раді у понеділок, 23 березня.

Щоб почати користуватися пільговим паркуванням, важливо підтвердити статус УБД у застосунку.

Зробити це можна двома способами:

Спосіб 1. Через вкладку «Профіль» – «Оформлення пільг» – «Поділитися документом»;

Спосіб 2. Через вкладку «Авто» – «Додати номер авто» – «УБД» – «Поділитися документом».

В Тернопільській міській раді зазначили, що вже 70 учасників бойових дій почали користуватися пільговим паркуванням. Як саме підтвердити статус УБД у «е-Тернопіль» можна дізнатися на сайті Тернопільської міськради.

Як користуватися безкоштовними годинами через застосунок «е-Тернопіль»:

Натисніть кнопку «Погодинне паркування»; Оберіть паркувальний майданчик, де ви зупинилися; Вкажіть кількість годин, на яку бажаєте залишити авто; Натисніть «Оплатити»; Оберіть спосіб оплати: «Пільговими годинами». Після цього паркування буде оплачено з вашого бонусного балансу. Паркувальна сесія запуститься автоматично після обрання даного способу оплати та натискання кнопки «Оплатити». Примітка. Якщо пільгові години уже вичерпані або під час цього паркування водій не бажає скористатися пільговими годинами, можна обрати спосіб оплати «Банківською картою» - тоді відбудеться звичайна оплата банківською карткою за вартістю паркування; Паркувальна сесія запущена. Лише після цього розпочинається пільгове паркування. Якщо не виконати ці прості кроки, паркування вважатиметься неоплаченим, що є підставою для винесення штрафу.

За 15 хвилин до завершення обраного пільгового часу застосунок надішле нагадування на мобільний телефон. Після цього, при необхідності, водій може продовжити паркування на необхідну кількість часу.