Учасники форуму місцевого самоврядування закликали уряд сприяти появі міських агломерацій

У шостому форумі місцевого самоврядування взяли участь близько 300 експертів

У Львові завершився VI Всеукраїнський форум місцевого самоврядування, який тривав із 22 березня. На останній день події учасники форуму прийняли резолюцію щодо розвитку місцевого самоврядування, яку відправлять прем'єр-міністру, президенту та голові ВР.

У тексті резолюції вказано, що зараз в Україні є близько 30% території, де ще не створена жодна об'єднана територіальна громада. Окрім того нерідко виникають конфлікти між районними радами та місцевими державними адміністраціями через управління ресурсами та передачу повноважень. Також учасники форуму стурбовані відсутністю інструментів залучення великих міст до реформи об’єднання територіальних громад.

«Враховуючи результати проведених обговорень та розраховуючи на майбутнє поглиблення реформи місцевого самоврядування рекомендуємо провести роз’яснювальну роботу для представників місцевих державних адміністрацій та районних рад щодо всебічної підтримки створення та діяльності ОТГ; встановити додаткові стимули для залучення міст обласного значення до участі у створенні об’єднаних територіальних громад; створити правові умови для створення та діяльності міських агломерацій в Україні; прискорити прийняття законопроектів щодо врегулювання питання розпорядження землею за межами населених пунктів та планування території в межах об’єднаних територіальних громад», – вказано у тексті резолюції, опублікованій на сайті Львівської міськради.

Фото Львівської міськради

Зазначимо, у цьогорічному форумі місцевого самоврядування взяли участь майже 300 управлінців, експертів та фахівців місцевого самоврядування. Ключовими темами під час форуму були медична реформа, питання агломерацій, бюджетна питання, а також об'єднання територіальних громад.